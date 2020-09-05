محمد عمر متضامناً مع أسوان: الفار لازم ياخد إجازة

تضامن محمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري السابق، مع فريق أسوان والذى تعادل مع سموحة مساء اليوم بنتيجة 3/3، والتي أقيمت على استاد الشرطة، بالجولة الـ25، فى مباراة مثيرة تحكيماً.

وأكد محمد عمر، أن ركلة الجزاء التى تم احتسابها على أسوان

لم تكن صحيحة ولكن يمكن احتسابها ضربة حرة غير مباشرة.

وقال عمر، ان الفار لازم ياخد أجازة لأن مشاكله أكثر من فائدته، مشيراً إلى أن سموحة يحتاج إلى مراجعة فى المباريات المقبلة فى

ظل تراجع المستوى.

ومن جانبه، قال محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن الصور التى يتم أخذها من قبل الفار هى جزء من مشهد كامل فلا يمكن النظر للصورة فقط واتخاذ القرارات على أساسها.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة 25 فى المركز الـ 15، كما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 32 فى المركز السادس