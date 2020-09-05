استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الـ25 للدوري. الـ25 للدوري. والجدير بالذكر أن المباراة ستقام في الثامنة والنصف مساء غدٍ الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي. ملعب ستاد القاهرة الدولي. وكان اتحاد الكرة أعلن جدول مواعيد مباريات الجولتين الـ26 و27 للدوري دون إعلان باقي الجدول انتظارًا لتأكيد الاتحاد الأفريقي مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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