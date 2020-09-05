وليد صلاح الدين: أسوان أحق بالثلاث نقاط.. والفار أفسد الكرة المصرية

أكد وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلى السابق، على أنه متضامناً مع فريق أسوان والذى تعادل مع سموحة مساء اليوم بنتيجة 3/3 فى مباراة مثيرة من الناحية التحكيمية.
وقال وليد صلاح، أن الفار أفسد متعة كرة القدم لأن هناك فرق بينالصورة والحالة الطبيعية على الملعب والتى تؤدى إلى قرارات خاطئة من جانب الحكم.
واصل صلاح، أن فريق أسوان كان أحق بالنقاط الثلاث خاصة أن ركلة الجزاء التى تم احتسابها على أبناء الجنوبغير صحيحة.
وأشار إلى أن الوقت الضائع الذي قرره الحكم لم يحتسبه بشكل صحيح، وكذلك طرد محمد عبد المجيد وسلمون منساه من أسوان لم يكن عادل، والله يكون فى عون جماهير أسوان.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة 25 فى المركز الـ 15، كما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 32 فى المركز السادس.
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