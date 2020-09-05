رئيس اتحاد اليد الدولي يعلق على مجموعة مصر بكأس العالم

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن مجموعة مصر في بطولة كأس العالم لليد 2021 سهلة. وأسفرت قرعة مونديال اليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد والتشيك والمنتخب المتأهل من قارة أمريكا الجنوبية. الجنوبية. وأضاف مصطفى أن منتخب مصر قادر على بلوغ المربع الذهبي للمونديال وكذلك نهائي البطولة، مشيراً أن منتخب الفراعنة يضم عناصر مميزة للغاية ولديهم مدرب إسباني على مستوى عالِ. وأتم مصطفى ان تنظيم قرعة كأس العالم في مصر أفضل تنظيم شاهده خلال فترة تواجده في رئاسة الاتحاد الدولي لليد على مدار 20 عاماً. يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال تقام في مصر في الفترة من 14 إلى 31 يناير من العام المقبل، بمشارة 32 منتخباً مقسة على ثمانية مجموعات.

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