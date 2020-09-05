مصرمع السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية ببطولة العالم لليد

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وقعت مصر بجوار السويد والتشيك واحدي فرق امريكا الجنوبية في بطولة العالم لليد - مصر 2021 ،الذي تنظمه مصر في الفترة من 13-31 يناير المقبل ، بتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع الاتحادين المصري والدولي لليد .
أوضح باتريك كلاوش شروب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد ، تفاصيل إجراء القرعة والذي يعتمد نظام علي تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخباً، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرقليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي الذي تقام مبارياته بخروج المغلوب ثم الدور قبل النهائي وأخيراً المباراة النهائية .
وطبقاً للنظام المتبع دولياً في لعبة اليد أن تختار البلد المضيف مجموعتها وطبقاً لاختيارات روبرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني وقعت مصر في المجموعة السابعة بجوار السويد والتشيك وفريق من امريكا الجنوبية وتتقابل في الدور الذي يليه مع المجموعة الثامنة التي تضم سلوفينيا وكوريا الجنوبية وروسيا و بيلاروسيا
قام بسحب القرعة نجوم منتخب اليد أحمد
وجاءت المجموعة الأولي المانيا واوراجوي وكاب فيردي و المجر ، والمجموعات الثانية إسبانيا والبرازيل بولندا وتونس ، بينما الثالثة ضمت اليونان وقطر واليابان وانجولا ، والرابعة الدنمارك والكونغو والبحرين والأرجنتين ، النرويج وفرنسا وأستراليا واحدي فرق امريكا الشمالية .
وضمت المجموعة السادسة البرتغال وايسلندا والجزائر والمغرب ، والسابعة مجموعة مصر بجوار السويد والتشيك وممثل امريكا الجنوبية ، والأخيرة ضمت سلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية .
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