أحمد العجوز يجتمع بلاعبي الإسماعيلي

عقد أحمد العجوز المدرب العام الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ، القائم بأعمال مدير الكرة جلسات منفردة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران. ويستضيف الدراويش منافسه نادى مصر الاثنين المقبل فى إطار الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. الجلسة استهدفت اعادة الثقة من جديد للاعبين وبث الروح لديهم مع السعى نحو علاج أى أزمات لضمان استعادتهم لمستواهم المعهود وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابى. استعادتهم لمستواهم المعهود وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابى. وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد قرر تعيين العجوز بجانب محمد حمص كمدرب للفريق إضافة للتعاقد مع مدير فنى أجنبى ومدرب أحمال سيتم الاعلان عنهما خلال الساعات المقبلة.

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