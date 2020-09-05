اختارت مصر الوقوع في المجموعة السابعة بمنافسات كأس العالم لكرة اليد 2021.
ويحق للدولة المنظمة اختيار المجموعة التي ترغب في التواجد فيها، وقد وقع اختيار مصر على مرافقة كل من السويد، والتشيك، وممثل أمريكا الجنوبية.
أجريت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مساء اليوم السبت، تحت سفح الأهرمات بمصر، وشهدتوقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة.
وتقام بطولة كأس العالم لليد في مصر في نسختها السابغة والعشرين بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة في التاريخ، في الفترة من 14 يناير من العام المقبل إلى نهاية الشهر ذاته.
وأسفرت قرعة مونديال اليد تلكالمجموعات :
المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي
المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا
المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا
المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية
المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية
المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب
المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية
المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.