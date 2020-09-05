تعرف على نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

اختارت مصر الوقوع في المجموعة السابعة بمنافسات كأس العالم لكرة اليد 2021.

ويحق للدولة المنظمة اختيار المجموعة التي ترغب في التواجد فيها، وقد وقع اختيار مصر على مرافقة كل من السويد، والتشيك، وممثل أمريكا الجنوبية.

أجريت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مساء اليوم السبت، تحت سفح الأهرمات بمصر، وشهدت

وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة.

وتقام بطولة كأس العالم لليد في مصر في نسختها السابغة والعشرين بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة في التاريخ، في الفترة من 14 يناير من العام المقبل إلى نهاية الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة مونديال اليد تلك

المجموعات :

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

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المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا.