الزمالك يعلن مواعيد تدريبات فرق الناشئين المشاركة بدوري منطقة الجيزة

أعلنت قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك برئاسة طارق يحيي، عن مواعيد تدريبات فرق قطاع الناشئين التي ستشارك في بطولة دوري منطقة الجيزة للموسم الجديد وهي مواليد 2000 ، 2002 ، 2004 ، 2005

وتقام التدريبات أيام الأحد والثلاثاء في الرابعة عصرا لفريقي 2000 و 2002 ، وفريقا 2004 و 2005 في الخامسة والنصف مساء، علي مجمع ملاعب الناشئين بالنادي.

ويقود فريق مواليد 2000 هشام ابراهيم مديرا فنيا، و2002 رفاعي محمد مديرا فنيا و2004 مدحت مكي مديرا فنيا ، و2005 شريف خليل مديرا فنيا.

ومن المقرر أن تجري التدريبات وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ، وتم التنبيه على الأجهزة الفنية للفرق المختلفة لتطبيقها وتنفيذها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير المتبعة بسبب انتشار فيروس

رفاعي محمد مديرا فنيا و2004 مدحت مكي مديرا فنيا ، و2005 شريف خليل مديرا فنيا.ومن المقرر أن تجري التدريبات وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ، وتم التنبيه على الأجهزة الفنية للفرق المختلفة لتطبيقها وتنفيذها بالشكل المطلوب وفقاً للمعايير المتبعة بسبب انتشار فيروس كورونا

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