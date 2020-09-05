أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد عن وقوع مصر في المجموعة السابعة والتي تضم كل من ، السويد،مصر، التشيك، المتأهل من امريكا الجنوبيه . من امريكا الجنوبيه . وجاءات نتائج القرعة كاملة كالتالي : المجموعه الأولى ألمانيا،المجر، باورجواى، الرأس الأخضر المجموعه الثانيه أسبانيا،تونس، البرازيل، بولندا المجموعه الثالثه كرواتيا، قطر، اليابان، انجولا Advertisements المجموعه الرابعه الدنمارك،، الارجنتين، البحرين، الكونغو الديمقراطيه المجموعه الخامسه النرويج، النمسا، فرنسا، المتأهل من امريكا الشماليه المجموعه السادسه البرتغال، الجزائر ، أيسلندا،المغرب المجموعه الثامنه سلوفينيا، بيلاروسيا، ، كوريا الجنوبيه، روسيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر في المجموعة السابعة في كأس العالم لكرة اليد 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.