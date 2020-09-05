انعزال ودورس في الإيطالية.. صفقة سواريز ويوفنتوس تُطبخ على نار هادئة

بات حبل العلاقات بين لويس سواريز وبرشلونة ضعيفًا للغاية إثر تولي الهولندي رونالد كومان الإدارة الفنية للنادي قبل أسابيع خلفًا لكيكي سيتين.

وذكرت يومية “ماركا” الإسبانية أن إدارة يوفنتوس أنهت الاتفاق بشأن البنود الشخصية مع الدولي الأوروجوياني ومهاجم برشلونة لويس سواريز لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونوهت التقارير المقربة من النادي الكتالوني بأن كومان أخبر سواريز بالبحث عن نادٍ جديد بعدما خرج من الخطط المستقبلية للإدارة الفنية الجديدة لـ برشلونة قبل 20 يومًا فقط من بداية موسم 2021/2020.

فيما قالت ماركا “سواريز يتدرب منفردًا في الأيام الأخيرة بعيدًا عن المجموعة، وانشغل باتصالاته مع الجانب الإيطالي من أجل إنهاء الصفقة”.

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انعزال ودروس في الإيطالية

العقبة التي تواجه إبرام الصفقة في الوقت الحالي هو أن سواريز لا يمتلك جواز سفر أوروبي، وعليه سينتظم في دروس لتعلم الإيطالية بإشراف من يوفنتوس.

ومن أجل اجتياز اختبار اللغة الإيطالية الذي يستلزم إصدار تأشيرة العمل في البلاد، زوجة سواريز صوفيا هي ابنه رجل إيطالي الأصل هاجر من فريولي إلى الأوروجواي قبل 3 عقود.

وتشير التقديرات إلى أن راتب سواريز مع يوفنتوس سيكون نحو 10 ملايين يورو خالية من الضرائب، وهو أقل بدرجة قليلة مما يتقاضاه مع برشلونة.

وسيسمح برشلونة بمغادرة اللاعب الذي ينتهي عقده صيفية 2021 مقابل رسوم زهيدة (2 مليون يورو) لإنهاء التعاقد فقط.