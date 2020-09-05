بث مباشر | مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة القمة بين البرتغال وكرواتيا في إحدى مباريات اليوم السبت، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2021/2020.
المباراة المقرر لها على ملعب الدراجاو التابع لنادي بورتو، تنطلق في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، و18:45 بتوقيت جرينيتش.
يُبث لقاء البرتغال وكرواتيا على قناة “سبورت تي في 1 البرتغالية” وقناة سبورت 1 التشيكية، وقناة دازن 1 اتش دي الألمانية، بالاضافة لقناة ليكيب تي في، وقناة RTP 1 وقناة كواترو الإسبانية.
ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثالثة بالتصنيف A بمنافسات دوري الأمم الأوروبية، وتضم نفس المجموعة حامل لقب كأس العالم 2018 “منتخب فرنسا” بالإضافة إلى منتخب السويد، ووصيف مونديال روسيا “منتخب كرواتيا”.
ولم يخض منتخب البرتغال أي مباراة دولية منذ تاريخ 17 نوفمبر 2019 عندما هزم لوكسمبورج بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أوروبا 2020 التي تأجلت لمدة سنة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبالمثل لم يلعب منتخب كرواتيا بقيادة المدرب “زلاتكو داليتش” أي مباراة دولية منذ يوم 19 نوفمبر 2019 عندما هزم جورجيا 1/2 في لقاء ودي، وكانت آخر مباراة رسمية للفريق قبلها بثلاثة أيام أمام سلوفاكيا وانتهت لصالحه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020.
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البرتغال 3-0 كرواتيا
???? ملعب الدراجاو (بورتو–البرتغال)
???? دوري الأمم الأوروبية (الجولة الأولى– المجموعة 3 في التصنيف الأول)
جارية الآن
- ???? هذا البث المباشر محدث على مدار الـ 90 دقيقة، قم بتحديث الصفحة للحصول على آخر التفاصيل.
- ???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين البرتغال بطلة كأس أمم أوروبا 2016 وكرواتيا وصيفة مونديال 2018.
- ❌ بسبب الاصابة سيكون رونالدو خارج تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس الذي سيعتمد على جواو فيليكس مهاجم نادي أتلتيكو مدريد منذ البداية.
- ???????? تشكيلة البرتغال اليوم: أنتوني لوبيز – جيريرو – دياز – بيبي – كانسيلو – بيريرا – موتينيو – برونو فيرنانديز – دييجو جوتا – برناردو سيلفا – جواو فيليكس.
- ???????? تشكيلة كرواتيا اليوم: ليفاكوفيتش – فيدا – باريسيتش – لوفرين – جيدفاج – باساليتش – كوفاشيتش – ريبيتش – فلاسيتش – بريكالو – كراماريتش.
- البرتغال باللون الأبيض على يمين الشاشة..كرواتيا باللون الأسود والأحمر على اليسار..
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية اللقاء..
- 3″ ⛳️ فرصة مُبكرة لمنتخب كرواتيا من ركنية يُبعدها الحارس أنتوني لوبيز ببراعة..
- 10″ ضغط في مستهل المشوار من منتخب البرتغال الذي يسيطر ويستحوذ..
- 15″ خطورة مستمرة على مرمى منتخب كرواتيا، لكن دون إنهاء سليم للفرص التي اتيحت أمام جواو فيليكس وبرناردو سيلفا.
- 19″ فرصة ضائعة من البرتغال على جواو كانسيلو بعد تألق من حارس كرواتيا ..
- 20″ مرت أول عشرون دقيقة في المباراة ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف.
- 23″ ???? أوووووووووه…القائم الأيسر يتصدى لتسديدة من جواو فيليكس من داخل منطقة جزاء كرواتيا..
- 27″ ???? دييجو جوتا يحول كرة عرضية بالرأس ترتطم في القائم الأيمن!!! ماذا يحدث للبرتغال؟!!!
- 29″ أوووووووه..فرصة مُباغتة لمنتخب كرواتيا يشتتها الدفاع بصعوبة إلى ركنية تنفذ بشكل سيء في يد الحارس أنتوني لوبيز.
- 34″ ???? أوووووووووه…الهدف الأول يضيع من البرتغال بعد تصدي القائم الأيمن لتصويبة مقوسة من خارج منطقة الجزاء للظهير جيريرو – لاعب بوروسيا دورتموند – بالقدم اليسرى..ترتطم في جسد حارس المرمى وترتد وتخرج ركنية بشكل غريب!!
- 41″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول..هدف مستحق للبرتغال ، تصويبة صاروخية بالقدم اليسرى لجواو كانسيلو عانقت الزاوية اليمنى لحارس مرمى كرواتيا..
- 42″ الكاميرا على كريستيانو رونالدو الذي يصفق..
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق مستحق لمنتخب البرتغال
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الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..ولا تغييرات في كلا الفريقين
- 58″ ⚽️ جوووووووووووووووول…دييجو جوتا يُسجل الهدف الثاني لمنتخب البرتغال بتسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء بعد تسلمه كرة طولية من الظهير الأيسر “جيريرو” .
- 59″ الصورة من جديد على كريستيانو رونالدو بعد الهدف..
- 59″ أداء محترم جدًا من منتخب البرتغال في غياب رونالدو اليوم ..
- 59″ كرواتيا لم تقدم أي شيء.. الفريق لا يزال يعيش في ذكريات نهائي كأس العالم 2018
- 60″ كرواتيا دون إيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش وبروزوفيتش تفتقد الكثير من قوتها في خط الوسط.
- 60″ لو الحظ مع البرتغال قليلاً لكان سجل 5 أهداف
- 61″ في نفس هذا التوقيت .. فرنسا تتقدم على السويد بهدف سجله كيليان مبابي
- 61″ ???? بطاقة صفراء للاعب كرواتيا “جيدفاج”
- 61″ ???? إيفان بيريسيتش – بطل دوري ابطال اوروبا مع بايرن ميونخ – يحل محل بريكالو في تشكيلة كرواتيا .
- 61″ ???? تغيير جديد في كرواتيا بنزول “بروزوفيتش” بدلاً من باساليتش.
- 70″ ⚽️ جووووووووووووووول…الهدف الثالث لمنتخب البرتغال بتصويبة صاروخية من جواو فيليكس من خارج منطقة الجزاء.. حارس مرمى كرواتيا ليفاكوفيتش أخطأ تقديرها!! التسديدة كانت في منتصف المرمى..كان عليه وضع جسده قبل يديه، لكنه فضل الامساك بها بيديه فقط لتعبر من اسفله وتعانق الشباك.
- 71″ ???? بطاقة صفراء للاعب كرواتيا “باريسيتش”
- 74″ ???? تغيير ثالث لكرواتيا بنزول “بيتكوفيتش” بدلاً من كراماريتش.
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