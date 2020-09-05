بث مباشر | مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة القمة بين البرتغال وكرواتيا في إحدى مباريات اليوم السبت، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2021/2020.

المباراة المقرر لها على ملعب الدراجاو التابع لنادي بورتو، تنطلق في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، و18:45 بتوقيت جرينيتش.

يُبث لقاء البرتغال وكرواتيا على قناة “سبورت تي في 1 البرتغالية” وقناة سبورت 1 التشيكية، وقناة دازن 1 اتش دي الألمانية، بالاضافة لقناة ليكيب تي في، وقناة RTP 1 وقناة كواترو الإسبانية.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثالثة بالتصنيف A بمنافسات دوري الأمم الأوروبية، وتضم نفس المجموعة حامل لقب كأس العالم 2018 “منتخب فرنسا” بالإضافة إلى منتخب السويد، ووصيف مونديال روسيا “منتخب كرواتيا”.

ولم يخض منتخب البرتغال أي مباراة دولية منذ تاريخ 17 نوفمبر 2019 عندما هزم لوكسمبورج بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أوروبا 2020 التي تأجلت لمدة سنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وبالمثل لم يلعب منتخب كرواتيا بقيادة المدرب “زلاتكو داليتش” أي مباراة دولية منذ يوم 19 نوفمبر 2019 عندما هزم جورجيا 1/2 في لقاء ودي، وكانت آخر مباراة رسمية للفريق قبلها بثلاثة أيام أمام سلوفاكيا وانتهت لصالحه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020.

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البرتغال 3-0 كرواتيا

???? ملعب الدراجاو (بورتو–البرتغال)

???? دوري الأمم الأوروبية (الجولة الأولى– المجموعة 3 في التصنيف الأول)

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