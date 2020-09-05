بعد غيابه عن المشاركة .. جيجز ينصح لاعب تشيلسي بالتعلم من تياجو سيلفا

يعتقد مدرب منتخب ويلز “ريان جيجز“، أن المدافع الشاب إيثان أمبادو يجب عليه استغلال الفرصة لاتخاذ خطوة كبيرة في مسيرته مع تشيلسي حيث شدد على أهمية الدقائق التي سوف يتحصل عليها على أرض الملعب.

وعانى إمبادو من الإحباط في الموسم الماضي، حيث رحل صاحب ال 19 عامًا عن صفوف تشيلسي في الصيف الماضي، إلى ريد بول لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة.

وشارك الويلزي إمبادو في ثلاث مباريات فقط بالدوري الألماني، وثلاث آخرين في دوري أبطال أوروبا، ولم يحصل على الفرصة الكافية، حيث لم يلعب في مسيرته مع الفريق الأول لنادي تشيلسي سوى 12 مباراة.

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وتحدث جيجز عن ضم تياجو سيلفا لصفوف تشيلسي وتأثير ذلك على إمبادو قائلا: “تياجو هو لاعب مدافع ممتاز ولا يمكنك التعلم إلا من شخص مثل هذ، أريد أن يلعب كل اللاعبين بانتظام، لكن هذا ليس هو الحال في بعض الأحيان”.

وأضاف: “هذا هو التوازن حول ما إذا كانوا في نادٍ كبير ومحاطين بكبار اللاعبين ويتحسنون كل يوم ، ولكن في النهاية تحتاج إلى دقائق على أرض الملعب، هذا قرار لإيثان، لقد تحدثت معه كثيرًا عن ذلك”.

واختتم مدرب المنتخب الويلزي حديثه قائلا: “أعتقد أن العام الماضي ربما كان مختلفًا بعض الشيء لأنه تعرض لإصابات، يمكنك أن ترى من المباراة التي لعبها ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا أنه كان رائعًا، لا شيء يزعجه، إنه لاعب جيد ، ويحتاج فقط إلى الحفاظ على لياقته الآن”.

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