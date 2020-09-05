الميركاتو الصيفي | رونالدو الجديد يحطم رقم خيمينيز ويصبح الاغلى في تاريخ ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي تعاقده رسميًا مع مهاجم بورتو البرتغالي الصاعد فابيو سيلفا، بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة وذلك لتدعيم خط هجوم الذئاب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي توقيع الشاب البرتغالي على عقد لخمس سنوات، دون الكشف عن القيمة المادية للصفقة التي أوضح الموقع أنها الأغلى في تاريخ النادي، وتكهنت التقارير الصحفية الإنجليزية بإنها وصلت إلى 35 مليون جنيه إسترليني.

وكان المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز هو أغلى صفقة في تاريخ ولفرهامبتون، بعدما قاموا بتحويل إعارته إلى صفقة انتقال دائم من بنفيكا في الصيف الماضي مقابل 30 مليون إسترليني.

ومن المتوقع أن يتواحد كبديل لراؤول خيمينيز، حيث سيرغب نونو سانتو في إراحة المهاجم المكسيكي الذي يلعب بصفة أساسية منذ انتقاله لصفوف الفريق، خاصة بعد رحيل باتريك كوتروني إلى فيورنتينا في يناير الماضي.

وسينضم اللاعب الشاب لتدريبات الوولفز اعتبارا من يوم الإثنين، استعدادا لمواجهة شيفيلد يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 14 سبتمبر المقبل.

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وأصبح سيلفا اللاعب البرتغالي التاسع في صفوف ولفرهامبتون حيث سينضم إلى مواطنيه روي باتريسيو وروبين فيناجري وروبن نيفيز وجواو موتينيو وبرونو جورداو وبيدرو نيتو وديوجو جوتا ودانييل بودينس.

من هو فابيو سيلفا؟

فابيو سيلفا هو لاعب كرة قدم برتغالي، ولد في 19 يوليو 2002 (18 عام)، بدأ مسيرته في الدوري البرتغالي الممتاز مع فريق بورتو في الموسم الماضي وسجل هدفًا واحدًا في 12 مباراة، وذلك عقب تألقه مع فريق الشباب بالنادي، حيث سجل 33 هدفا في 39 مباراة، ليقود الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للشباب والدوري البرتغالي تحت 19 عاما.

ويعد سيلفا أصغر لاعب يشارك في تاريخ بورتو بالدوري البرتغالي والمسابقات الأوروبية بس 17 عام فقط، كما أصبح أصغر لاعب يسجل مع بورتو في الدوري، ليلقب برونالدو الجديد في البرتغال.

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