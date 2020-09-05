رياضة | الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو النادي الأهلي، فكرة التعاقد مع إسلام عيسى، جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يرفض التعاقد مع إسلام عيسى

رفض إدارة النادي الأهلي، فكرة التعاقد مع إسلام من بيراميدز، بعد عرضها من قبل أحد وكلاء اللاعبين بالفترة الأخيرة.

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وأوضح مصدر أن مسؤولي الأهلي لا يعتقدون بأن إسلام عيسى البديل المناسب لرمضان صبحي بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع بيراميدز.

وكشف المصدر أن لدى مسؤولي النادي الأهلي، عدة خيارات أفضل من إسلام عيسى، وأولها عودة محمد شريف بعد انتهاء إعارته مع إنبي والتعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي أعلنوا رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز بداية الموسم الكروي الجديد.