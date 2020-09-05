رياضة | تعرف على مجموعة منتخب البحرين في كأس العالم لكرة اليد 2021

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مجموعة منتخب البحرين في كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، حيث تنطلق فعاليات المسابقة في مصر مطلع العام المقبل.

مواعيد مباريات منتخب البحرين في كأس العالم لكرة اليد (سيتم تحديدها لاحقًا)

ووقع المنتخب البحريني الشقيق في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات الكونغو الديمقراطية والدنمارك والأرجنتين.

وجاءت المجموعات على النحو التالي :- المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس Advertisements المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي، شارك في 9 نسخ سابقة من كأس العالم لكرة اليد، حيث كانت أول مشاركة 1997 وحقق (المركز 21)، بينما كانت أحدث مشاركة في نسخة 2019 وحقق المركز ذاته.