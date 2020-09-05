رياضة | تعرف على مجموعة منتخب تونس في كأس العالم لكرة اليد 2021

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مجموعة منتخب تونس في كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُسدل الستار على قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي أُقيمت فعاليتها في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، بمشاركة ممثلي المنتخبات الـ32، منذ قليل.

مواعيد مباريات منتخب تونس في كأس العالم لكرة اليد (سيتم الكشف عن لاحقًا)

ووقع المنتخب التونسي الشقيق في المجموعة الثانية بجانب منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا.

وجاء نتيجة القرعة على النحو التالي :-