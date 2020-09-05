رياضة | تعرف على مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم لكرة اليد 2021

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق منتخب المغرب مباريات الفريق الأول لكرة اليد، في بطولة كأس العالم المقبلة، والتي تنظم فعاليتها مصر، مطلع العام الجديد 2021.

مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس العالم لكرة اليد (سيتم تحديدها لاحقًا)

ووقع المنتخب المغربي الشقيق في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات الدنمارك والبحرين والجزائر.

وجاءت المجموعات على النحو التالي :- المجموعة الأولى: كاب فيردي - أوروجواي - ألمانيا - المجر المجموعة الثانية: بولندا - البرازيل - إسبانيا - تونس Advertisements المجموعة الثالثة: أنجولا - اليابان - كرواتيا - قطر المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - البحرين - الدنمارك - الأرجنتين المجموعة الخامسة: منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي - فرنسا - النرويج - النمسا المجموعة السادسة: المغرب - آيسلندا - البرتغال - الجزائر المجموعة السابعة: المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - التشيك - السويد - مصر المجموعة الثامنة: روسيا - كوريا الجنوبية - سلوفينيا - بيلاروسيا

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري افتتح مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، حيث أكد أن مصر ترحب بكل ضيوفها من أنباء العالم في هذا الحدث البارز، مطلع العام المقبل.