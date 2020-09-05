رياضة | نجمي برشلونة يواصلان غيابهم عن التدريبات لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجمي برشلونة يواصلان غيابهم عن التدريبات لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأوروجوياني لويس سواريز والتشيلي آرتورو فيدال غابوا اليوم عن تدريبات برشلونة.

وأكدت وسائل الإعلام أن النجمين غابا عن تدريبات البرسا بإذن من النادي من أجل إتمام إجراءات إنتقال سواريز إلى يوفنتوس الإيطالي وفيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن استمراره مع برشلونة سيقوم بفحص خاص لفيروس كورونا المستجد وسينضم إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه في الوقت نفسه يتواصل غياب اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم في بطولة دوري الأمم الأوروبية.