رياضة | تميمة وكأس العالم لليد يُزينان حفل قرعة المونديال

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تميمة وكأس العالم لليد يُزينان حفل قرعة المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام العديد من الضيوف الحاضرين لقرعة كاس العالم لكرة اليد 2021 والتي تستضيفها مصر من الفترة 14 يناير إلى 31 من نفس الشهر، بإلتقاط الصور التذكارية مع مع كأس العالم خلال حفل القرعة المقام تحت سفح الأهرامات، حيث حرص منتصر النبراوي رئيس شركة تدكرتي على إلتقاط الصور التذكارية مع التميمة والكأس بجانب اللجنة المنظمة الذين قاموا بالتقاط صور تذكارية أيضًا.

وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وعدد من الوزراء كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى ومعه محمد الجارحي عضو مجلس النادي الأهلي.

وتقام مباريات المجموعات الثمانية في ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع ل ٢٢ ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل ٥٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج .