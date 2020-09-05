رياضة | 3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 نجوم بدلاء سواريز في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن يوفنتوس الإيطالي يستعد لتحديد بديل آخر لتدعيم خط الهجوم بدلاً من التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن يوفنتوس يجري اتصالات مع الأوروجوياني الآخر أدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعد صعوبة التعاقد مع لويس سواريز.

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وألمحت الشبكة العالمية أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن انسحاب يوفنتوس من المفاوضات للتعاقد مع لويس سواريز بعد تأكيد استمرار ميسي مع برشلزنة ويتجهون الآن إلى التعاقد مع كافاني بدلاً منه.

وأفادت الشبكة العالمية بأنه هناك خيارات أخرى أمام مسئولي السيدة العجوز مع وجود كلا ما أدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وإيدين دجيكو نجم روما الإيطالي وآركاديوز ميليك نجم نابولي الإيطالي.

وأوضحت الشبكة العالمية أن كافاني لاعب حر في الوقت الحالي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.