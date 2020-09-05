شكرا لقرائتكم خبر عن النتائج الكاملة لقرعة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيم حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 في نسختها رقم 27 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات، هي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.

وشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال، عديدًا من المفاجآت القوية خصوصًا أن العالم كله كان ينتظر قرعة مونديال اليد الذي تشارك به 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة «تذكرتي» بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثي، وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

المجموعة الأولى:

1- ألمانيا

2- المجر

3- أوروجواي

4- كاب فيردي «الرأس الأخضر»

المجموعة الثانية:

1- إسبانيا

2- تونس

3- البرازيل

4- بولندا

المجموعة الثالثة:

1- كرواتيا

2- قطر

3- اليابان

4- أنجولا

المجموعة الرابعة:

1- الدنمارك

2- الأرجنتين

3- البحرين

4- الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة:

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1- النرويج

2- النمسا

3- فرنسا

4- المتأهل من بطولة أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة:

1- البرتغال

2- الجزائر

3- آيسلندا

4- المغرب

المجموعة السابعة:

1- السويد

2- مصر

3- التشيك

4- المتأهل من بطولة أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة:

1- سلوفينيا

2- بيلا روسيا «روسيا البيضاء»

3- كوريا الجنوبية

4- روسيا