شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختار المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيم حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 في نسختها رقم 27 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات، هي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.

وشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديدًا من المفاجآت القوية خصوصًا أن العالم كله كان ينتظر قرعة مونديال اليد الذي تشارك به 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة «تذكرتي» بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم.

ووفقًا لقانون الاتحاد الدولي لكرة اليد، تختار الدولة المنظمة المجموعة التي تقع بها، واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الوقوع بالمجموعة السابعة بجانب منتخبات السويد، التشيك، والمنتخب المتأهل من أمريكا الجنوبية.