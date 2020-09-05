حسن مصطفى يشيد بالجهود المبذولة لخروج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على شكره وامتنانه للجهود المبذولة في خروج مراسم القرعة والبطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الدولية وسط تحديات فيروس كورونا.
وتحدث «مصطفى»، خلال كلمته في الحفل، عن إنجازات المنتخبات المصرية بمختلف فئاتها في البطولات المختلفة التي كان آخرها مونديال العالم للناشئين.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و17 وزيرًا، أعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لليد مصر 2021، مساء اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 المقبل، بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد من السادة المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسؤولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، ومجموعة من لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة اليد.
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