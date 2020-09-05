شكرا لقرائتكم خبر عن «حورس» تميمة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 عن اختيار الملك حورس التميمة الرسمية لبطولة العالم في نسختها رقم 27 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.
وستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات، هي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.
وشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال، المقام حاليًا، تحت سفح الأهرامات، عديدًا من المفاجآت القوية، خصوصًا أن العالم كله كان ينتظر قرعة مونديال اليد الذي تشارك به 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة «تذكرتي» بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم.
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