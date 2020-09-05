دي يونغ يعلق على قرار بقاء ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

أعرب الهولندي فرينكي دي يونغ عن سعادته بإعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سيستمر مع برشلونة الموسم المقبل، وقال إنه يتطلع للعودة إلى المدينة الرياضية قريباً للانضمام إلى التدريبات. قال اللاعب لتلفزيون إن أو إس بعد المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على بولندا 1-0، ضمن دوري الأمم الأوروبية: "شخصياً سعيد للغاية لأنه باق، إنه أفضل لاعب في العالم، وإذا بقي في برشلونة فهذا أمر يجعلني سعيداً". وعلم لاعب الوسط بشأن قرار الارجنتيني أثناء استعداده للمباراة، وأوضح أنه تابع أحداث الأسابيع الأخيرة عن بعد، وقال: "لم أتواصل مع الناس في برشلونة". وأضاف: "كان أمراً بين ميسي والنادي، لم يكن هناك شيئاً أفعله تجاه هذا الأمر، ولم أكن في برشلونة، لذلك كان من المنطقي أن أتابعه من بعيد".

