براهيم دياز: زيدان له الفضل بقدومي إلى إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

أبدى لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى ميلان الإيطالي، براهيم دياز، شعوره بالفخر لانضمامه لناد "يمتلك تاريخاً كبيراً" مثل الفريق الإيطالي، مشيراً إلى أن مدربه في الفريق "الملكي"، الفرنسي زين الدين زيدان، شجعه على هذه الخطوة، وتحدث معه "بشكل طيب للغاية عن إيطاليا". وأكد صاحب الـ21 عاماً في تصريحات لقناة النادي الرسمية الذي انتقل إليه معاراً لمدة موسم واحد "انطباعاتي الأولى كلاعب في ميلان طيبة للغاية، والجميع يعرف قيمة ميلان في إيطاليا، أشعر بالتميز لانضمامي لهذا النادي الكبير صاحب التاريخ المذهل، إنه لشرف الانضمام لهذا الفريق الكبير". وأقر اللاعب الشاب بأنه تحدث مع زيدان حول إمكانية اللعب في الكرة الإيطالية، ووجد ترحيباً كبيراً من المدرب الذي ارتدى عندما كان لاعباً قميص يوفنتوس. وأوضح: "تدربت مع مدربين بحجم بيب غوارديولا وزيدان، أعلم أنهما لعبا في إيطاليا، زيدان عاملني بشكل طيب للغاية في الريال، وحدثني بشكل طيب عن إيطاليا، وعن السيري آ، هو كان يحب مدينة ميلانو كثيراً". وسيرتدي دياز القميص رقم "21" مع الفريق اللومباردي، بينما سيرتدي النجم السويدي والقائد زلاتان إبراهيموفيتش الرقم "11". كما أكد اللاعب أن الإسباني ثيو هرنانديز، زميله السابق في الفريق الملكي، سيساعده كثيراً على التأقلم على الأجواء في إيطاليا.

