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ساني يتحدث عن جاهزيته لمواجهة سويسرا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

اكد لاعب ​منتخب المانيا​ ​ليروي ساني​ على جاهزيته لمواجهة ​منتخب سويسرا​ في ​دوري الامم الاوروبية​.

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وقال ساني في تصريحات صحفية:"أشعر أنني بحالة جيدة للغاية وأنا سعيد بالعودة إلى الملعب بعد هذا الوقت الطويل ، كنت سعيدًا بالمشاركة في اللقاء الماضي أمام إسبانيا ، لكن الإيقاع ما زال مفقودًا بالطبع".

 

واضاف:" الوصول إلى نسبة 100 في المائة من الجاهزية بعد مباراة واحدة أمر صعب ، وسيستغرق هذا بضع المباريات الأخرى ، بعد هذه الاستراحة الطويلة من الإصابة ، تتعرض لإجهاد بشكل أسرع ولا يمكنك اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة ، قررت أنا والمدرب الوطني أنني سأخبره قبل وقت قصير من انطلاق المباراة غدًا ما إذا كنت مستعدًا للعب ، لكني أعتقد انني سأكون غدا جاهزا بشكل جيد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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