ساني يتحدث عن جاهزيته لمواجهة سويسرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

اكد لاعب ​منتخب المانيا​ ​ليروي ساني​ على جاهزيته لمواجهة ​منتخب سويسرا​ في ​دوري الامم الاوروبية​.

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وقال ساني في تصريحات صحفية:"أشعر أنني بحالة جيدة للغاية وأنا سعيد بالعودة إلى الملعب بعد هذا الوقت الطويل ، كنت سعيدًا بالمشاركة في اللقاء الماضي أمام إسبانيا ، لكن الإيقاع ما زال مفقودًا بالطبع".

واضاف:" الوصول إلى نسبة 100 في المائة من الجاهزية بعد مباراة واحدة أمر صعب ، وسيستغرق هذا بضع المباريات الأخرى ، بعد هذه الاستراحة الطويلة من الإصابة ، تتعرض لإجهاد بشكل أسرع ولا يمكنك اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة ، قررت أنا والمدرب الوطني أنني سأخبره قبل وقت قصير من انطلاق المباراة غدًا ما إذا كنت مستعدًا للعب ، لكني أعتقد انني سأكون غدا جاهزا بشكل جيد".