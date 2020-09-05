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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري الامم: انجلترا تتخطى ايسلندا بصعوبة في مباراة اللحظات الاخيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
ضمن الجولة الاولى من دوري الامم الاوروبية حقق منتخب انكلترا فوزا صعبا على نطيره الايسلندي بهدف مقابل لاشيء.
استهل ابناء المدرب ساوثغيت المباراة بضغط هجومي كبير الا ان جيمع الفرص لم تتكلل بالنجاح في ظل انكماش دفاعي مبالغ فيه من قبل اصحاب الارض لينتهي شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي.
ومع انطلاق شوط المباراة الثاني عزز الضيوف حضورهم الهجومي سعيا منهم لافتتاح التسجيل لكن دون اي تغيير يذكر على النتيجة ومع الدقيقة 71 حصل المدافع الانكليزي كايل والكر على بطاقة حمراء ليكمل زملاؤه المباراة بعشرة لاعبين وفي الدقائق الاخيرة من المباراة احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الانكليزي ترجمها بنجاح اللاعب رحيم استرلينغ كما تلقى على اثرها سيفرير بطاقة حمراء واستمرت الاثارة حتى الدقائق الاخيرة مع احتساب الحكم ضربة للمنتخب الايسلندي الا ان بيورنسون فشل في تسجيلها لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الانكليزي.
وفي المباريات الاخرى فازت لوكسمبورغ على اذربيجان 2-1، ومنتنيغرو على قبرص 2-0، كما حققت جورجيا فوزا على استونيا بهدف مقابل لاشيء.
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