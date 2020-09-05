شكرا لقرائتكم خبر إيفرتون يتعاقد مع آلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد إيفرتون الإنجليزي أمس مع لاعب خط الوسط البرازيلي آلان من نابولي الإيطالي، مقابل نحو 7ر21 مليون جنيه إسترليني (8ر28 مليون دولار).

وأصبح آلان أول لاعب يتعاقد معه إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية وانضم للفريق لمدة ثلاث سنوات.

وقال آلان (29 عاما): من دواعي سروري الانضمام لإيفرتون.

سعيد جدا لوجودي هنا.

Advertisements

وأضاف «أتمنى، مثلما فعلت طوال مسيرتي، أن أساهم بأدائي مع زملائي وأن أقدم مباريات عظيمة، وأداء رائعا وأن نفوز بأشياء مهمة».

ولعب آلان مع المدرب الحالي لإيفرتون كارلو أنشيلوتي عندما كان المدرب الإيطالي يتولى تدريب نابولي بداية من عام 2018 وحتى نهاية 2019، وشارك في 61 مباراة.

وأضاف آلان أنه «ناد لديه تاريخ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه طموح حقيقي وهناك أيضا البروفيسور أنشيلوتي». وتابع «حجم النادي واسم المدرب هما اللذان يجعلانك لا تفكر مرتين في الانضمام لإيفرتون».

كما سيتم لم شمله بمواطنه ريتشارليسون بعدما فازا مع المنتخب البرازيلي بلقب كوبا أمريكا في 2019.