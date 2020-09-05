إيفرتون يتعاقد مع آلان

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وأصبح آلان أول لاعب يتعاقد معه إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية وانضم للفريق لمدة ثلاث سنوات.
وقال آلان (29 عاما): من دواعي سروري الانضمام لإيفرتون.
سعيد جدا لوجودي هنا.
وأضاف «أتمنى، مثلما فعلت طوال مسيرتي، أن أساهم بأدائي مع زملائي وأن أقدم مباريات عظيمة، وأداء رائعا وأن نفوز بأشياء مهمة».
ولعب آلان مع المدرب الحالي لإيفرتون كارلو أنشيلوتي عندما كان المدرب الإيطالي يتولى تدريب نابولي بداية من عام 2018 وحتى نهاية 2019، وشارك في 61 مباراة.
وأضاف آلان أنه «ناد لديه تاريخ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه طموح حقيقي وهناك أيضا البروفيسور أنشيلوتي». وتابع «حجم النادي واسم المدرب هما اللذان يجعلانك لا تفكر مرتين في الانضمام لإيفرتون».
كما سيتم لم شمله بمواطنه ريتشارليسون بعدما فازا مع المنتخب البرازيلي بلقب كوبا أمريكا في 2019.
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