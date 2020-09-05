مصر تخطط لتنظيم مبهر لمونديال اليد

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وقال أشرف صبحي أمس إن مصر تملك كل مقومات نجاح تنظيم البطولة من خبرات تنظيمية وتوافر البنية الإنشائية الرياضية ووسائل الانتقال وفنادق الإقامة والمطارات الدولية والمعالم السياحية وعوامل الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف أن كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة يكمن في تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة والجماهير المصرية والاتحادين الدولي والمصري لليد، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.
وستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلا من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.
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