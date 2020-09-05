اتحاد الجزائر يصعد 6 لاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم أمس عن تصعيد 6 لاعبين من الفريق الرديف دفعة واحدة إلى الفريق الأول استعدادا للموسم المقبل. وذكر النادي أنه «جرى تصعيد كل من الحارس زين الدين عباسي (21 عاما)، واللاعبين ياسين عليان (21 عاما)، وأحمد بجاوي (21 عاما)، وعبد الكريم لوانشي (20 عاما)، ومحمد جنيدي (18 عاما)، ووسيم وهاب (18 عاما). وأوضح النادي أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة عمل المدير الرياضي عنتر يحيى، التي تقوم على تشجيع أبناء النادي من خلال إدماج هذه المجموعة ضمن الفريق الأول والمضي قدما بمشروع التكوين الذي يبقى الهدف الأول لإدارة النادي.

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