مباراة التشيك وأسكتلندا في موعدها

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ولكن، وفقا لبيان، يخطط المنتخب التشيكي للعب بلاعبين جدد وأعضاء جدد بالجهاز الفني.
ويتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الثانية في المستوى الثاني بالبطولة بعد تغلبه على المنتخب السلوفاكي 3 - 1 أمس الأول، ولكنه أصدر بيانا ذكر فيه «المنتخب الوطني لن يخوض مباراته أمام نظيره الأسكتلندي بسبب الموقف الحالي الخاص بفيروس كورونا».
وغاب باتريك شيك وتوماس سوتشيك عن المباراة أمام سلوفاكيا بسبب اضطرارهما للدخول في الحجر الصحي الوقائي.
وجاء فحص اللاعبين الاثنين سلبيا لفيروس كورونا المستجد ولكنهما خالطا أخيرا موظفا مصابا بالفيروس، وفقا لما ذكره مسؤولون في التشيك الخميس الماضي، ولكن في بيان لاحق ذكر الاتحاد الأسكتلندي أنه تلقى تأكيدا من اليويفا بأن المباراة ستقام في موعدها كما هو مخطط لها.
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