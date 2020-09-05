الأزوري يسعى للتعويض بهزيمة هولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند 11 انتصارا يتطلع المنتخب الإيطالي (الأزوري) لاستعادة أفضل مستوياته عندما يحل غدا ضيفا على المنتخب الهولندي الذي يسعى لتوسيع الفارق في صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول ببطولة الدوري الأوروبي.

واستهل المنتخب الإيطالي حملته في بطولة دوري أمم أوروبا أمس الأول بالتعادل 1-1 مع نظيره البوسني، الذي كان قد خسر أمام الأزوري في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، في الوقت نفسه تغلب المنتخب الهولندي على نظيره البولندي 1-0.

ولم يكن لدى مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي قاد الفريق للفوز بمبارياته العشر في التصفيات المؤهلة لليورو، شكاوى كبيرة بسبب هذا التعادل الباهت، والذي شهد استئناف المنافسات الدولية بعد فترة توقف استمرت 10 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان المنتخب البوسني تقدم بهدف سجله إدين دزيكو، وتعادل المنتخب الإيطالي بهدف سجله ستيفانو سينسي.

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وافتقر المنتخب الإيطالي للسرعة في أغلب فترات المباراة، ولم تكن هناك دقة عندما ازدادت سرعة الفريق في الدقائق الأخيرة. واستطاع المنتخب البوسني أن يهدد مرمى نظيره الإيطالي بفرصتين خطيرتين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويبدو أن المنتخب الإيطالي سيكون في حاجة للقيام بعملية تدوير بين اللاعبين عندما يحل ضيفا على المنتخب الهولندي غدا الاثنين.

ولم يكن لدى شيرو إيموبيلي، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية الأوروبية، أي تأثير بعد أن شارك في آخر 15 دقيقة، ويبدو أنه سيبدأ المباراة في أمستردام.

وسجل إيموبيلي 36 هدفا في الدوري الإيطالي لفريق لاتسيو في الموسم الماضي.