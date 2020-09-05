بيلفيلد يستعير الياباني دوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد فريق أرمينيا بيلفيلد، الصاعد حديثا للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، مع الياباني الدولي ريتسو دوان على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى بيلفيلد قادما من نادي أيندهوفن الهولندي. وقال المدرب أوفه نيوهاوز في بيان أمس السبت إن دوان «جناح مخادع للغاية ولديه سرعة كبيرة ويظهر مميزاته من خلال تسجيله للأهداف وصناعتها». وتوج فريق أرمينيا بيلفيلد بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي وعاد للبوندسليجا للمرة الأولى منذ عام 2009.

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