رقم عالمي بنصف ماراثون السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت العداءة الكينية بيريس جيبشيرشير زمنا عالميا جديدا في سباق نصف الماراثون للسيدات أمس في براغ.

وأنهت جيبشيرشير السباق البالغ طوله 1ر21 كلم في ساعة وخمس دقائق و34 ثانية، لتحطم الرقم العالمي الحالي بفارق 37 ثانية.

وأمس الأول، حطم البطل الأولمبي 4 مرات مو فرح الرقم العالمي لسباق الساعة الواحدة في ملتقى بروكسل بالدوري الماسي، فيما سجلت سيفان حسن زمنا قياسيا للسيدات.

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وقطع فرح مسافة 330ر21 م في ساعة واحدة متفوقا على الإثيوبي هايلي جيبرسلاسي الذي قطع 285ر21 م في ساعة في عام 2007.

وهذا هو أول رقم عالمي لفرح (37 عاما).

وقطعت سيفان حسن 930ر18 م في ساعة واحدة متفوقة على الرقم القياسي المسجل باسم ديري توني عام 2008 عندما قطعت 517ر18 م.