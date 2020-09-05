رقم عالمي بنصف ماراثون السيدات

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وأنهت جيبشيرشير السباق البالغ طوله 1ر21 كلم في ساعة وخمس دقائق و34 ثانية، لتحطم الرقم العالمي الحالي بفارق 37 ثانية.
وأمس الأول، حطم البطل الأولمبي 4 مرات مو فرح الرقم العالمي لسباق الساعة الواحدة في ملتقى بروكسل بالدوري الماسي، فيما سجلت سيفان حسن زمنا قياسيا للسيدات.
وقطع فرح مسافة 330ر21 م في ساعة واحدة متفوقا على الإثيوبي هايلي جيبرسلاسي الذي قطع 285ر21 م في ساعة في عام 2007.
وهذا هو أول رقم عالمي لفرح (37 عاما).
وقطعت سيفان حسن 930ر18 م في ساعة واحدة متفوقة على الرقم القياسي المسجل باسم ديري توني عام 2008 عندما قطعت 517ر18 م.
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