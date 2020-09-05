شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين يتهم تقنية الـvar بإفساد كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضامن وليد صلاح الدين نجم النادى الأهلى السابق، مع فريق أسوان والذى تعادل مع سموحة قبل قليل بنتيجة 3/3 فى مباراة مثيرة من الناحية التحكيمية، وقال وليد صلاح فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: الفار أفسد متعة كرة القدم لأن هناك فرق بين الصورة والحالة الطبيعية على الملعب والتى تؤدى إلى قرارات خاطئة من جانب الحكم.

واصل لاعب الأهلى السابق: أسوان كان أحق بالنقاط الثلاث خاصة أن ركلة الجزاء التى تم احتسابها على أبناء الجنوب غير صحيحة، وحتى الوقت الضائع الحكم لم يحتسبه بشكل صحيح، وكذلك طرد محمد عبد المجيد وسلمون منساه من أسوان لم يكن عادل، والله يكون فى عون جماهير أسوان.

من جانبه أكد محمد عمر مدرب الاتحاد السكندرى السابق: أن ركلة الجزاء التى تم احتسابها على أسوان لم تكن صحيحة ولكن يمكن احتسابها ضربة حرة غير مباشرة، والفار لازم ياخد أجازة لأن مشاكله أكثر من فائدته، مشيراً إلى أن سموحة يحتاج إلى مراجعة فى المباريات المقبلة فى ظل تراجع المستوى.

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فيما أكد محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، أن الصور التى يتم أخذها من قبل الفار هى جزء من مشهد كامل فلا يمكن النظر للصورة فقط واتخاذ القرارات على أساسها.

وتعادل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، مع ضيفه سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، فى لقاء الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى أقيم على ملعب اتحاد الشرطة، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، قبل أن يسجل محمد عبد المجيد مهاجم أسوان هدف لفوز لزهرة الجنوب والثالث له فى اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة تعادل ناصر ماهر لسموحة من ركلة جزاء أيضاً.

وكان الشوط الأول قد انتهى، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث تقدم أبناء الجنوب أولا فى الدقيقة العاشرة عن طريق محمد عبد المجيد، قبل أن يتعادل سموحة عبر ديريك نيسيبامبى، ثم أحرز صلاح محسن هدف التقدم فى الدقيقة 35، وتعادل محمد عبد المجيد مرة أخرى لأسوان فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة 25 فى المركز الـ 15، كما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 32 فى المركز السادس.