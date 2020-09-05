شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار: الإسماعيلي يعاني ولا بد من وقوف الكبار بجانبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أدهم المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أن دائما أولاد النادي هم من يحملوا الفريق علي عاتقهم، ولكن الفريق به مشاكل عديدة للغاية، وأعمل من أجل الإسماعيلي فقط.

وأضاف خلال تصريحات :"بدأت مع الإسماعيلي في بداية الموسم خلال تواجد الكابتن محمود جابر، وحدث بعد ذلك كثرة المدربين، وحدث تفاوت في المعدلات البدنية، والقصور التي حدثت في المباريات بسبب كثرة تغيير المدوبين".

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وأكمل"الإسماعيلي يستطيع البقاء في بطولة الدوري، ولكن لابد أن يكون هناك تركيز من اللاعبين، ويمتلك الفريق لاعبين كبار، ولكن يحدث إخفاقات في بعض الأحيان، وهناك مشكلة هامة وهو لعب مباراة كل ثلاث أيام وهو أمر صعب للغاية".

وأختتم"أنصح لاعبي الفريق بالعمل دائما من أجل جماهير الإسماعيلي، ولابد أن يكون هناك وقفة من اللاعبين الكبار تجاه ما يحدث حاليا، ولابد أن يكون مكانه الإسماعيلي في مقدمة الجدول".