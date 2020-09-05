الكشف عن تميمة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021»

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد عن تميمة مونديال 2021، والذي تستضيفه مصر خلال شهر يناير المقبل.
وتم إطلاق اسم "حورس" على التميمة، للتعبير عن مدى أهمية حضارة مصر الفرعونية.
يشار إلى أن بطولة العالم لكرة اليد 2021 ستشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة، وسيتم تقسيمهم على ثماني مجموعات خلال الدور التمهيدي للبطولة.
وستقام منافسات البطولة على 4 صالات، هي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.
ومن المقرر أن يتم سحب قرعة منتخبات التصنيف الرابع أولًا، ثم الثالث والأول على الترتيب، ومن ثم يختار ممثل منتخب مصر مجموعته؛ ليكتمل بعدها سحب منتخبات التصنيف الثاني.
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