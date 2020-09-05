شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولي ينقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى للحضور فى حفل قرعة مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل مصطفى مدبولي رئيس وزارء مصر تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الحاضرين حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد و أن مصر تبذل مجهود على كافة الأصعدة و خاصة على صعيد السلام الاجتماعي لتحقيق أحلام و طموحات الشباب و الأجيال القادمة و تمنى ان تخرج البطولة على أكمل وجه بتكامل جهود الجميع لخروج البطولة بشكل يليق بسمعة مصر .

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وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 32 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات .

تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.