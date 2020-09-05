شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الصواريخ و الألعاب النارية تشعل قرعة مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 فقرة ألعاب نارية و صواريخ فى ختام حفل القرعة قبل اجراء مراسم سحب القرعة، كما شهد أيضا الحفل فقرة استعراضية فرعونية مبهرة على أنغام أغاني أم كلثوم تحت سفح الاهرامات ، فيما أبهر الموسيقار عمر خيرت حضور حفل قرعة مونديال كأس العالم لكرة اليد المقام تحت سفح الاهرامات بسيمفونيات رائعة .

وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة و عدد من الوزراء و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى، كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى و حسن حمدى رئيس النادى السابق.

وتقام مباريات المجموعات الثمانية في 4 صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع ل22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية6 أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .

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الالعاب النارية تزين حفل قرعة مونديال اليد



حفل قرعة مونديال اليد

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.