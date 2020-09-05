فيديو.. خالد النبوي وانجي المقدم يقدمان حفل قرعة مونديال كرة اليدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع اللجنة المُنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد (مصر 2021) الرتوش النهائية على حفل القرعة المقرر إقامته مساء اليوم، السبت، تحت سفح الأهرامات، الأجواء كلها مُهيّأة لهذا الحدث العالمى الذى سيخطف الأنظار صوب مصر للاستمتاع بتنظيم قرعة المونديال التى يترقبها العالم أجمع كونها اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم. Advertisements اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد استعدت على أكمل وجه لهذا الحدث، وضمّت العديد من القامات السياسية والرياضية بل والفنية لخروج هذا الحدث بأفضل حال، ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال العديد من المفاجآت القوية، حيث وقع اختيار شركة تذكرتى بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، فيما سيُقدّم الحفل الثلاثى جاسمين طه والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم .

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