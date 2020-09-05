شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يؤكد حضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مونديال اليد 2021 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد حضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مونديال مصر 2021 .

و قال حسن مصطفى خلال قرعة مونديال اليد المقامة على سفح الأهرامات ان هذه البطولة ستصبح أكبر بطولة عالمية تقام فى ظل احداث جائحة فيروس كورونا ، متمنيا خرجها على أعلى مستوى .

و أبهر الموسيقار عمر خيرت حضور حفل قرعة مونديال كأس العالم لكرة اليد المقام تحت سفح الاهرامات بسيمفونيات رائعة .

Advertisements

وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة و عدد من الوزراء و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد .

كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى و حسن حمدى رئيس النادى الاسبق