شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. وزير الرياضة : الرئيس السيسى و مؤسسات الدولة وجهوا بدعم مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم مونديال كرة اليد مصر 2021 .وقال وزير الرياضة خلال حفل قرعة المونديال ان جميع مؤسسات الدولة تدعم استضافة مصر للمونديال ، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة .

Advertisements

و أبهر الموسيقار عمر خيرت حضور حفل قرعة مونديال كأس العالم لكرة اليد المقام تحت سفح الاهرامات بسيمفونيات رائعة وتشهد حفلة القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة و عدد من الوزراء و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلى و معه محمد الجارحي عضو مجلس النادي الاهلي.

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.