شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن كرة مونديال اليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومزود الكرات الرئيسي الخاص به شركة «مولتن»، عن الكرة الرسمية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

ووفقًا للموقع الرسمي للبطولة، يحمل تصميم الكرة الخاص بالبطولة علامة للثقافة المصرية القديمة، التي ستحتضن البطولة بين 13 و31 يناير 2021.

النسخة المصممة خصيصا تحمل تصميما فريدا يضم ألوان العلم المصري، ورموزًا هيروغليفية ترمز لتاريخ مصر.

وتقنيًا، تتميز كرة NUEVA X5000 بمادة تغطية ممتازة تعمل على تحسين التحكم في الكرة، حيث يوفر هيكلها الرغوي الناعم إحساسًا أكثر نعومة ويسمح بقبضة أفضل على الكرة.

وتعد تلك المرة الرابعة التي تقوم فيها شركة مولتن بتزويد الكرة الرسمية لبطولة العالم، منذ بداية التعاون مع الاتحاد الدولي في عام 2014.

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