شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير الدعم الكامل لإنجاح مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافة مصر بطولة الكأس العالم لكرة اليد، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجه باتخاذ كل الإجراءات وتوفير الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق النجاح للبطولة الأكبر على مستوى كرة اليد.

وقال «صبحي» في كلمته: «نجتمع اليوم بمنطقة الأهرامات التي تعد واحدةً من أهم المعالم الأثرية في تاريخ البشرية، لنشهد سوياً مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد للرجال في نسختها رقم 27 بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة».

وأضاف: «منذ أن نالت مصر شرف استضافة وتنظيم بطولة العالم لكرة اليد؛ فقد وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، باتخاذ كل الإجراءات وتوفير الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق النجاح للبطولة الأكبر على مستوى كرة اليد، وذلك على كل المستويات التنظيمية، والإدارية، واللوجستية، مع الاستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية، ومنشآت رياضية وفندقية وسياحية، ومطارات دولية».

وتابع: «كما نالت استضافة مصر للبطولة الاهتمام والمتابعة المباشرة من دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، بدايةً من تولي سيادته للجنة العليا للبطولة مع عضوية رفيعة المستوى من السادة الأجلاء الوزراء، الأمر الذي تجلت معالمه وأتت ثماره سريعاً في كل خطوات ومتطلبات تنظيم البطولة، فكان العمل بفضل تلك المتابعة المباشرة من الحكومة المصرية على قدم وساق للوصول إلى أعلى معدلات الإنجاز في شتى مجالات العملية التنظيمية للبطولة».

وأكد: «كان الحرص دائماً على التعاون والمتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للبطولة تنسيقاً واتساقاً مع جهود الاتحاد الدولي لكرة اليد لمتابعة كل التجهيزات، بدءًا بحفل القرعة وامتدادًا لكل الخطوات التالية والمتعلقة بفعاليات ومنافسات البطولة».

واختتم: «نعدكم بأنكم على أعتاب واحدة من الأحداث الرياضية الفريدة، ليس فقط في ظروف أو ملابسات إقامتها ومنافساتها، بل في كل أوجه التنظيم والاستضافة وطيب الإقامة في بلدكم مصر، ولتصبح تلك النسخة علامةً مضيئةً تضاف إلى السجل المشرف والحافل لتاريخ تلك البطولة ولأسرة كرة اليد العالمية».

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