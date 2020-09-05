شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حسن مصطفى وهشام حطب ومحمود الخطيب في قرعة مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، قرعة بطولة العالم لكرة اليد للكبار والتي تجرى اليوم، تحت سفح أهرامات الجيزة، للكشف عن مجموعات البطولة التي تستضيفها مصر بداية العام المقبل.

وعلى هامش حضوره حفل القرعة، حرص المهندس هشام حطب على الاجتماع بالدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، للحديث عن بعض الملفات الرياضية، واستعدادات مصر لاستضافة مونديال اليد.

وتجرى مراسم القرعة تحت سفح الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والمسؤولين، استعدادًا للبطولة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.

حفل قرعة كأس العالم كرة اليد

حفل قرعة كأس العالم كرة اليد