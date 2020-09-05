شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يحضر حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 في نسختها رقم 27 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقًا بدلًا من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات، هي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.

ويشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديدًا من المفاجآت القوية خصوصًا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي تشارك به 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة «تذكرتي» بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثي، الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم، لتقديم الحفل.