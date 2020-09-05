شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد مباريات الجولتين 26 و27 للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولتين 26 و27 لمسابقة الدوري الممتاز، والتريث في إعلان مواعيد باقي الجولات انتظارًا لتأكيد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي الأندية الأفريقية التي تشارك فيها ثلاثة أندية مصرية. مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 للدوري مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 للدوري الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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