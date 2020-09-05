شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لانطلاق «بريميرليج».. ليفربول يسحق بلاكبول بسباعية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزًا كبيرًا على نظيره بلاكبول، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، على ملعب تي بي سي، في إطار استعدادات الريدز لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

تقدم بلاكبول عن طريق سي جاي هاميلتون في الدقيقة 15، وعزز جيري يتس النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، وقلص جويل ماتيب النتيجة بتسجيل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلاكبول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني سيطر ليفربول على مجريات اللعب تماما وسجل مهرجان أهداف عن طريق ماني في الدقيقة 52، فيرمينو 54، إليوت 69، مينامينو 71، أوريجي 85، وفان دي بيرج 88، لينتهي اللقاء بنتيجة 7-2 لصالح ليفربول.