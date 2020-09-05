النوم يجافي 4 فرق.. والفتح يضحك أخيرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إذا كان الحزم أكثر المتضررين من نتائج مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإعلان هبوطه رسميا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى كمرافق ثان للعدالة عقب خسارته من الشباب 0-1، فإن الفتح أكثر المستفيدين بعد أن قاده الفوز 1-0 على التعان إلى تثبيت نفسه في دوري الأضواء، متغلبا على شبح الهبوط الذي طارده كثيرا.

في المقابل أدخل التعاون نفسه في ورطة كبيرة بتلقيه الخسارة السابعة على التوالي، وكأنه يريد الاستسلام إلى الهبوط الذي سيعلن رسميا الأربعاء المقبل ما لم ينتفض ويستغل فرصته الأخيرة في البقاء.

ولتجنب الهبوط يحتاج التعاون إلى خوض مباراة تاريخية في الجولة الـ30 الأخيرة الأربعاء المقبل، عندما يستضيف الفيحاء في أصعب مباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، خاصة أن الفيحاء نفسه يدرك أن هذه المباراة هي طوق نجاته الوحيد من الهبوط. ويتساوى الفريقان في عدد النقاط (32 لكل منهما)، حيث يحتلان المركزين الـ12 والـ13، وقد يهبط الخاسر مباشرة، فيما ستخدمهما نتيجة التعادل في حالة خسارة الاتحاد أمام العدالة وضمك أمام الفتح، علما بأن جميع الفرق من المركز الـ11 وحتى الـ14، وهي الاتحاد والتعاون والفيحاء وضمك، تتساوى في عدد النقاط (32 نقطة).

ترتيب الفرق قبل الجولة الأخيرة

01. الهلال: 69 نقطة (بطل الدوري ومقعد آسيوي)

02. النصر: 61 نقطة (وصيف ومقعد آسيوي)

03. الأهلي: 47 نقطة (ينافس على مقعد آسيوي)

04. الرائد: 46 نقطة (ينافس على مقعد آسيوي)

05. الوحدة: 46 نقطة (ينافس على مقعد آسيوي)

06. الفيصلي: 45 نقطة (ينافس على مقعد آسيوي)

07. الشباب: 43 نقطة (لا ينافس على آسيا وغير مهدد)

08. الاتفاق: 24 نقطة (لا ينافس على آسيا وغير مهدد)

09. أبها: 39 نقطة (لا ينافس على آسيا وغير مهدد)

10. الفتح: 33 نقطة (ضمن البقاء تدعمه نتائجه أمام منافسيه على الهبوط)

11. الاتحاد: 32 نقطة (مهدد بالهبوط)

12. التعاون: 32 نقطة (مهدد بالهبوط)

13. الفيحاء: 32 نقطة (مهدد بالهبوط)

14. ضمك: 32 نقطة (مهدد بالهبوط)

15. الحزم: 27 (هبط)

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16. العدالة 21 (هبط)

المستفيدة والمتضررة من الجولة الـ 29

الحزم تضرر بهبوطه لدوري الدرجة الأولى بجانب العدالة عقب خسارته من الشباب 0-1

الفيصلي تضرر من خسارته أمام فريق التعاون

الوحدة تضرر من خسارته أمام الهلال 1-3 وتراجع إلى المركز الخامس

الأهلي تضرر من خسارته أمام أبها 1-2 وسمح لملاحقيه بمنافسته على مقعد آسيوي

الرائد استفاد من فوزه على الفيصلي 2-1 وقوى منافسته على مقعد آسيوي

الفتح استفاد من فوزه على التعاون 1-0 وثبت بقاءه في دوري المحترفين

الفيحاء استفاد من فوزه على العدالة الهابط 2-0 وجدد أمله بالبقاء

ضمك استفاد من فوزه على الاتفاق 2-0 وتمسك بآمال بقائه بين الكبار

الاتحاد تضرر من عدم حسم البقاء بتعادله مع النصر 1-1

الجولة الـ 30 الأخيرة وأهمية كل مباراة

الهلال والشباب

غير مؤثرة من حيث الصعود والهبوط والحصول على مقعد آسيوي، بعد أن حسم الهلال المركز الأول واللقب رسميا منذ الجولة الـ28 قبل الماضية، فيما يبحث الشباب عن تحسين مركزه

النصر والاتفاق

غير مؤثرة، فالنصر حسم المركز الثاني رسميا، فيما لا ينافس الاتفاق الثامن (42 نقطة) على مركز مؤهل لأبطا آسيا.

الأهلي والرائد

واحدة من أقوى مواجهات الجولة نظرا لتنافس صاحبي المركزين الثالث والرابع على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، والرائد الرابع برصيد 46 نقطة، والفائز منهما سيضمن الظهور آسيويا.

الحزم والوحدة

تهم الوحدة أكثر من الحزم، فالوحدة يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة متساويا مع الرائد الرابع، ويتمسك بأمل الحصول على المركز الثالث، فيما هبط الحزم رسميا بجانب العدالة

التعاون والفيحاء

أخطر مباريات الجولة، فالفائز منهما سيضمن البقاء، فيما سيهبط الخاسر بجانب العدالة والحزم، حيث لكل منهما 32 نقطة في المركزين الـ12 والـ13.

الفيصلي وأبها

تهم الفيصلي أكثر، حيث يطمح للفوز على أن تخدمه نتائج منافسيه من أجل الحصول على مقعد آسيوي. ويحتل الفيصلي المركز السادس برصيد 45 نقطة. أما أبها فلن يتأثر بالفوز أو الخسارة.

العدالة والاتحاد

لن يفيد الفوز أو يضر بالعدالة بعد أن أعلن نفسه أول الهابطين، لكن النتيجة تهم الاتحاد كثيرا، فرغم أن التعادل قد يخدمه وحتى الخسارة حال انتهاء مباراة التعاون والفيحاء بفوز أحدهما، إلا أنه يريد أن يحسم بقاءه بالفوز المباشر.

ضمك والفتح

سيقاتل ضمك (الـ14 برصيد 32 نقطة) من أجل الفوز أو التعادل للنجاة من الهبوط، أما الفتح فقد ضمن البقاء رسميا بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة حتى إن الخسارة لن تضره في حال انتهاء مباراة التعاون والفيحاء (32 نقطة لكل منهما) بانتصار أي منهما، أو تعادلهما، نظرا لتفوقه عليهما في المواجهات المباشرة.

الجولة الـ30 الأخيرة وأهمية كل مباراة